Помпео: Россия отговорила Мадуро от «бегства» из Венесуэлы

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро якобы хотел сбежать из республики 30 апреля. Об этом сообщает CNN.

По его словам, Мадуро планировал улететь из страны на Кубу.

Он также добавил, что российская сторона якобы отговорила президента Венесуэлы от данного шага.

При этом Помпео не уточнил, будут ли США препятствовать возможному вылету Мадуро на Кубу.

Ранее Помпео объявил о поддержке лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо.

30 апреля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил о начале финальной фазы операции «Свобода» и сообщил о переходе на сторону протестующих военных страны. Таким образом, оппозиция заявила о «конце узурпации» власти в Венесуэле.

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