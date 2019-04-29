Саакашвили отреагировал на слова Путина о гражданстве

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Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одессы Михаил Саакашвили не поверил в призыв российского президента Владимира Путина вернуть ему украинский паспорт. Свое мнение Саакашвили выразил в фейсбуке, сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Путин предложил вернуть украинский паспорт Саакашвили, отметив, что такое решение было бы «справедливым».

Саакашвили, комментируя эту новость, заявил, что в действительности Путин с помощью своего окружения пытается «подступиться» к избранному украинскому президенту Владимиру Зеленскому и якобы выдвигает «категорическое условие» не пускать его на Украину. В связи с этим, заявил Саакашвили, Путин является «новоиспеченным троллем» и заверил, что он «с украинцами» сам разберется в вопросе разрешения на свой въезд в страну.