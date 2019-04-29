Политолог оценил первые 200 дней Хабирова на посту врио главы Башкирии

Первые 200 дней Радия Хабирова во главе Башкирии можно оценить словам «успешно» и «эффективно».

Такую оценку его работе дает политолог Виктор Потуремский.

«Давайте посмотрим на несколько направлений. Серьезная поддержка со стороны федерального центра и нормализация отношений – с приходом Хабирова напряжение между властью республики и федцентром спало и конфликты ушли», - констатировал политолог.

По его словам, буквально в эти дни происходит дальнейшее формирование системы управления регионом и новые кадровые изменения.

«Также идет переформирование системы, создание более эффективной модели под задачи, которые ставит временно исполняющий обязанности», — уточнил Потуремский.

«Вызовы, которые были внутри региона, экологическая ситуация и, скажем так, ситуация вокруг месторождений с оттенком национального напряжения – это все пошло на убыль и спад, Хабирову удалось это эффективно преодолеть», — заметил он.

Хабиров уже объявил о запуске по всей республике форумов «Управдом», на которых будут определены механизмы контроля гражданами за ходом любых работ по реформе ЖКХ. Также принято решение с января 2019 года запустить в Башкортостане программу комплексного ремонта подъездов.

Кроме того, он дал поручение создать приложение, которое позволит местным жителям сообщать о ямах на дорогах.

Также Хабиров попросил чиновников не дарить друг другу на праздники дорогие подарки и «вип-открытки» – а вместо этого помочь социально незащищенным гражданам.

Идет в республике работа и с системой «Инцидент менеджмент»: с начала работы Радия Хабирова на посту главы республики ему поступило более 60 тысяч обращений в соцсетях.