Социалисты победили на выборах в Испании

Испанская социалистическая рабочая партия выиграла досрочные парламентские выборы в Испании. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, ИСРП получает 123 мандата из 350 в парламенте после обработки 99,9% бюллетеней.

Как отмечается, второе место занимает испанская Народная партия, которая получила 66 мест.

При этом тройку лидеров замыкает центристская партия «Граждане» с 57 мандатами в парламенте.

Ранее сообщалось, что социалисты лидируют на выборах в Испании.