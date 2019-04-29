Социалисты победили на выборах в Испании

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Испанская социалистическая рабочая партия выиграла досрочные парламентские выборы в Испании. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, ИСРП получает 123 мандата из 350 в парламенте после обработки 99,9% бюллетеней.

Как отмечается, второе место занимает испанская Народная партия, которая получила 66 мест.

При этом тройку лидеров замыкает центристская партия «Граждане» с 57 мандатами в парламенте.

Ранее сообщалось, что социалисты лидируют на выборах в Испании.