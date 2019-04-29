Социалисты победили на выборах в Испании
Испанская социалистическая рабочая партия выиграла досрочные парламентские выборы в Испании. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, ИСРП получает 123 мандата из 350 в парламенте после обработки 99,9% бюллетеней.
Как отмечается, второе место занимает испанская Народная партия, которая получила 66 мест.
При этом тройку лидеров замыкает центристская партия «Граждане» с 57 мандатами в парламенте.
Ранее сообщалось, что социалисты лидируют на выборах в Испании.