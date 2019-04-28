В Киеве назвали условия для политического блока по Донбассу

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Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко назвала основные условия по выполнению Киевом политического блока по Донбассу. Об этом сообщает «Украинская правда».

По ее словам, в России должны отменить указы о признании выборов и документов самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Кроме того, подчеркнула она, России следует отменить указ об упрощенном получении российских паспортов жителями Донбасса.

Она также отметила, что Украина приняла законы об амнистии и особенностях самоуправления, тем самым выполнив со своей стороны политический блок по Донбассу.

«Но эти законы не вступили в силу из-за России», — заключила Геращенко.

Ранее Геращенко раскритиковала победителя украинских выборов Владимира Зеленского за то, что он полетел в Турцию с детьми.