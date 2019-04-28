Трамп поделился впечатлениями от встречи с Абэ

Президент США Дональд Трамп рассказал о впечатлениях от встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

В своем твиттере он заявил, что это был «прекрасный день».

«Мы сыграли быструю партию в гольф у красивой реки Потомак, а в процессе говорили о торговле и многих других вопросах», — написал он.

Ранее сообщалось, что Синдзо Абэ и его супруга Акиэ подарили на день рождения супруге американского президента Меланье Трамп зеленый чай особого сорта и сервиз.

Сам Дональд Трамп получил в подарок от Абэ жемчужные запонки.