Трамп поделился впечатлениями от встречи с Абэ
Президент США Дональд Трамп рассказал о впечатлениях от встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
В своем твиттере он заявил, что это был «прекрасный день».
«Мы сыграли быструю партию в гольф у красивой реки Потомак, а в процессе говорили о торговле и многих других вопросах», — написал он.
Ранее сообщалось, что Синдзо Абэ и его супруга Акиэ подарили на день рождения супруге американского президента Меланье Трамп зеленый чай особого сорта и сервиз.
Сам Дональд Трамп получил в подарок от Абэ жемчужные запонки.