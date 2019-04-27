Путин не исключил встречи с Зеленским

Российский лидер Владимир Путин заявил, что не исключает возможной встречи с победителем украинских выборов Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».

Также российский лидер подчеркнул, что он бы подискутировал с Зеленским о том, как он собирается закончить конфликт на Донбассе без исполнения минских соглашений.

«Все устали от конфликта на Донбассе, все ждут от будущего президента Зеленского его решений», — отметил Путин.

Ранее сообщалось, что Зеленский против встречи с Путиным тет-а-тет.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Победителем второго тура выборов, который прошел 21 марта, стал Владимир Зеленский.