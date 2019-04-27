В Кремле рассказали, когда пройдет «Прямая линия» с Путиным

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, когда пройдет «Прямая линия» с президентом страны Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

По словам Пескова, «Прямая линия» запланирована на лето.

Однако пресс-секретарь не уточнил более точные сроки ее проведения.

Ранее Песков рассказал о переносе «прямой линии» с Путиным в 2019 году. Пресс-секретарь заявлял, что «прямая линия» с Путиным в 2019 году пройдет перед майскими праздниками.

В 2018 году она прошла 7 июня.