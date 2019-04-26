Стали известны темы переговоров Путина и Си Цзиньпина в КНР

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Председатель КНР Си Цзиньпин и российский президент Владимир Путин на встрече в Пекине обсудили ситуацию в Венесуэле и на Корейском полуострове, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление МИД Китая.

Данный документ китайское внешнеполитическое ведомство обнародовало по итогам встречи глав России и КНР на полях форума «Один пояс, один путь».

«Лидеры двух стран обменялись взглядами по ситуации на Корейском полуострове, в Венесуэле и другим вопросам, договорились поддерживать тесные контакты и координацию по региональным и международным делам, а также в рамках многосторонних механизмов», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин подарил Путину столовое серебро из пекинской гостиницы.