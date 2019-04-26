Парубий рассказал, когда будет подписан закон об исключительности украинского языка

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Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий объяснил задержку подписания закона о государственном языке. Об этом сообщает «112 Украина».

По его словам, у депутатов есть двое суток, чтобы подать постановление об отмене принятого решения. На рассмотрение поступило уже четыре ходатайства.

«...отмена этих постановлений не составляет для Верховной Рады никаких трудностей, но если мы их отменим быстрее, чем через двое суток, и закон будет подписан быстрее, чем через двое суток, это может поставить под сомнение легитимность закона», — отметил Парубий.

Он уточнил, что закон будет подписан 14 мая.

Ранее сообщалось, что комитет Совета Европы призвал Раду отложить принятие закона о государственном языке.