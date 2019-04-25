В фонде Горбачева объяснили его госпитализацию

Руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко опроверг информацию о госпитализации экс-президента СССР Михаила Горбачева. Об это сообщает РИА «Новости».

По его словам, он недавно виделся с Горбачевым.

«Он был сегодня в офисе, на работе. Я с ним провёл в общей сложности, наверное, два часа», — отметил Палажченко.

Он добавил, что Горбачев не собирался посещать Международный московский кинофестиваль.

«То, что он планировал якобы там быть и не смог приехать по состоянию здоровья, — это недостоверная информация», — заключил Палажченко.

Ранее сообщалось, что Горбачев был экстренно госпитализирован.