«Исправление ошибок США»: МИД о встрече Путина и Ким Чен Ына
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала состоявшийся во Владивостоке саммит России и КНДР. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, эту встречу можно рассматривать как исправление ошибок американской дипломатии
«Если глобально посмотреть на то, что сейчас в международных отношениях происходит, то это [саммит], в общем-то, исправление ошибок американской дипломатии на целом ряде направлений», — отметила Захарова.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын разговаривали в формате тет-а-тет около двух часов. Они обсудили ситуацию на Корейском полуострове