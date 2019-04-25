«Исправление ошибок США»: МИД о встрече Путина и Ким Чен Ына

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала состоявшийся во Владивостоке саммит России и КНДР. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, эту встречу можно рассматривать как исправление ошибок американской дипломатии

«Если глобально посмотреть на то, что сейчас в международных отношениях происходит, то это [саммит], в общем-то, исправление ошибок американской дипломатии на целом ряде направлений», — отметила Захарова.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын разговаривали в формате тет-а-тет около двух часов. Они обсудили ситуацию на Корейском полуострове