Сын Усольцевой рассказал о странном звонке после исчезновения семьи

Сын пропавшей в Красноярском крае Ирины Усольцевой Даниил Баталов рассказал о странном звонке, поступившем ему из Испании после исчезновения. В эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале» мужчина отметил, что номер был одноразовым.

«У меня был звонок, получается, из Испании. Но это, скорее всего, было подтверждение номера, я как раз телефон менял. Я попытался перезвонить, но номер этот одноразовый», — подчеркнул Баталов.

Эксперт программы допустил, что звонок мог иметь отношение к пропавшим родственникам. Однако сам Даниил, хотя и хотел бы верить в это, считает подобную версию маловероятной.

Семья Усольцевых пропала 28 сентября 2025 года в районе поселка Кутурчин. МВД по Красноярскому краю сообщило 2 октября 2025 года о пропаже двух взрослых и пятилетней девочки во время туристического похода в направлении горы Буратинка. По факту исчезновения было возбуждено уголовное дело, приоритетной версией следствия остается несчастный случай.

Активная фаза поисковых работ была завершена 12 октября и перешла в режим точечных задач, выполняемых профессиональными спасателями.

Ранее стало известно о долге пропавшей Ирины Усольцевой.