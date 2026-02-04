Представители здравоохранения опасаются возвращения «библейских болезней»

Представители здравоохранения опасаются, что в Африке могут вновь вспыхнуть «библейские болезни» после сокращения помощи со стороны США в 2025 году. Об этом пишет газета The New York Times.

В некоторых странах паразитарные инфекции и заболевания, вызывающие слепоту и другие виды инвалидности, были практически искоренены, однако во многих местах в прошлом году после сокращения помощи со стороны США распределение лекарств для их профилактики и лечения было сорвано.

В статье говорится, что Онхоцеркоз, вызываемый червем Onchocerca volvulus и передающийся через укусы инфицированных мошек возле водоемов в Африке и Латинской Америке, — одно из 21 заболеваний, большинство из которых поддаются лечению и профилактике, и которые Всемирная организация здравоохранения классифицирует как забытые тропические болезни. В совокупности они поражают более миллиарда человек, но поскольку многие из них относятся к беднейшим слоям населения в наименее развитых странах, этим болезням исторически уделялось мало финансирования, исследований и внимания.

Хотя эти болезни редко приводят к летальному исходу, они причиняют огромные страдания людям, включая боль, увечья и инвалидность, например, слепоту. Их иногда называют «библейскими», потому что они мучают человечество так долго, что упоминаются в древних текстах.

США были одним из главных спонсоров 20-летней кампании по их окончательному искоренению. Эти деньги исчезли год назад, когда администрация президента Дональда Трампа сократила значительную часть американской внешней помощи.

В центральном Камеруне каждый год, начиная с 1994 года, местные медицинские работники обходили дома, чтобы обработать каждого человека дозой противопаразитарного препарата ивермектина — в количестве, достаточном для уничтожения всех паразитов и личинок. Распространение препарата зависело примерно от $115 млн в год, выделяемых Агентством США по международному развитию, которое администрация Трампа закрыла.

Таким образом, в 2025 году ивермектина не было. Местные врачи отметили, что теперь им придется начинать все с нуля.

