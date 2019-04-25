В МИД оценили слова Зеленского об украинском языке
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в фейсбуке прокомментировала слова победителя президентских выборов на Украине Владимира Зеленского про закон об исключительности украинского языка.
«Стимул - это в переводе с латыни (не является украинским языком) палка с острым металлическим наконечником, которой погоняли буйвола», — написала Захарова.
По ее словам, буйволу «никто ничего не запрещал», он все делал «от боли».
Она также добавила, что Зеленский призвал стимулировать развитие украинского языка следует с помощью «стимулов».
Ранее сообщалось, что Зеленский пообещал проверить закон об исключительности украинского языка.