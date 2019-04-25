В МИД оценили слова Зеленского об украинском языке

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в фейсбуке прокомментировала слова победителя президентских выборов на Украине Владимира Зеленского про закон об исключительности украинского языка.

«Стимул - это в переводе с латыни (не является украинским языком) палка с острым металлическим наконечником, которой погоняли буйвола», — написала Захарова.

По ее словам, буйволу «никто ничего не запрещал», он все делал «от боли».

Она также добавила, что Зеленский призвал стимулировать развитие украинского языка следует с помощью «стимулов».

Ранее сообщалось, что Зеленский пообещал проверить закон об исключительности украинского языка.