Путин и Ким Чен Ын обсудили ситуацию на Корейском полуострове
Президент России Владимир Путин рассказал о темах переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, он поговорил с Ким Чен Ыном о ситуации на Корейском полуострове.
Он также добавил, что в ходе переговоров обменялся мнениями с лидером КНДР о том, что нужно сделать для улучшения данной ситуации.
Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын рассказал о радости от визита «дружественного и великого соседа».
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию первой встречи Путина и Ким Чен Ына.