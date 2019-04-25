Путин и Ким Чен Ын обсудили ситуацию на Корейском полуострове

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Президент России Владимир Путин рассказал о темах переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, он поговорил с Ким Чен Ыном о ситуации на Корейском полуострове.

Он также добавил, что в ходе переговоров обменялся мнениями с лидером КНДР о том, что нужно сделать для улучшения данной ситуации.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын рассказал о радости от визита «дружественного и великого соседа».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию первой встречи Путина и Ким Чен Ына.