Ким Чен Ын описал ожидания от встречи с Путиным

Северокорейский лидер Ким Чен Ын выразил надежду, что встреча с его российским коллегой Владимиром Путиным позволит приблизить разрешение кризиса на Корейском полуострове, передает ТАСС.

Ким Чен Ын напомнил, что проблемы Корейского полуострова являются предметом озабоченности «всего мира».

Ранее сообщалось, что Путин и Ким Чен Ын начали переговоры тет-а-тет.

«Надеюсь, наши переговоры станут важным событием для того, чтобы вместе оценить эту ситуацию [на Корейском полуострове] и обменяться мнениями», — сказал Ким Чен Ын.

Он также напомнил Путину, что Россия и КНДР имеют долгую историю «дружественных отношений».

Ранее сообщалось, что Путин и Ким Чен Ын начали переговоры тет-а-тет.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию первой встречи Путина и Ким Чен Ына.