Порошенко поддержал усиление санкций против России

Президент Украины Петр Порошенко призвал усилить международные санкции против России, передает ТАСС.

Порошенко назвал решение России упростить процедуру получения российского гражданства жителям Донбасса вмешательством во внутренние дела страны.

«Я призываю международных партнеров, чтобы не допустить худшего сценария, жестко осудить действия РФ и усилить международные санкции», — сказал он.

Ранее в команде победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского заявили, что необходимо ввести санкции из-за того, что лидер России Владимир Путин упростил получение российских паспортов для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.