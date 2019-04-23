Лавров: вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно

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Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что вопрос о принадлежности Крымского полуострова России закрыт окончательно. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам министра, этот вопрос являет решенным, независимо от того, «нравится это кому-то или нет».

«Никакие декларации Вашингтона, Евросоюза или НАТО не в состоянии изменить эту ситуацию ни с правовой, ни с политической точки зрения», — заявил Лавров.

Он также обратил внимание на то, что в последнее время все больше иностранных делегаций посещают полуостров.

Ранее Пушков призвал Украину оставить надежды на «ползучее возвращение» Крыма.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.