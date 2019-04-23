Волкер поддержал диалог Зеленского с Путиным

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Спецпредставитель США на Украине Курт Волкер в интервью PBS заявил, что он поддерживает намерение победившего во втором туре выборов Владимира Зеленского вести диалог с президентом России Владимиром Путиным.

Он отметил, что все высказывания Зеленского о конфликте на юго-востоке Украины являются «правильными» и напомнил, что новый глава страны «твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины».

По его словам, желание Зеленского «разговаривать» с Путиным является «хорошим делом», так как России и Украине необходимо иметь «непосредственные отношения».

Ранее Зеленский назвал Путина врагом.