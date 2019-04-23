Глава Эстонии указала на важность переговоров с Путиным
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в эфире местного телеканала ETV+ заявила, что хотела бы, чтобы Эстония находилась на одном уровне с другими странами НАТО и Евросоюза, передает ТАСС.
Для этого, считает Кальюлайд, необходимо, чтобы эстонские власти «сами за себя», упомянув свой недавний визит в Россию и встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
«Мы же очень много сами говорим о России, когда встречаемся с главами других стран. И гораздо честнее, когда ты сам готов выразить свои мысли напрямую главе российского государства», — сказала Кальюлайд.
Она подчеркнула, что в ходе таких переговоров Эстония становится «настоящим государством».
Ранее МИД Эстонии усомнился в прорыве в отношениях с Россией.