Глава Эстонии указала на важность переговоров с Путиным

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в эфире местного телеканала ETV+ заявила, что хотела бы, чтобы Эстония находилась на одном уровне с другими странами НАТО и Евросоюза, передает ТАСС.

Для этого, считает Кальюлайд, необходимо, чтобы эстонские власти «сами за себя», упомянув свой недавний визит в Россию и встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

«Мы же очень много сами говорим о России, когда встречаемся с главами других стран. И гораздо честнее, когда ты сам готов выразить свои мысли напрямую главе российского государства», — сказала Кальюлайд.

Она подчеркнула, что в ходе таких переговоров Эстония становится «настоящим государством».

Ранее МИД Эстонии усомнился в прорыве в отношениях с Россией.