Премьер Украины раскрыл подробности разговора с Зеленским

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, что позвонил победившему во втором туре президентских выборов Владимиру Зеленскому, чтобы поздравить его с победой, передает «112 Украина».

Также он сообщил, что поблагодарил действующего украинского лидера Петра Порошенко, не уточнив, за что именно.

«Я поблагодарил Петра Порошенко вчера, и, конечно, я имел телефонный разговор с новым президентом, избранным президентом Владимиром Зеленским», — сказал Гройсман.

Украинский премьер добавил, что поздравил Зеленского с победой.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил, почему президент России Владимир Путин не смотрел в прямом эфире дебаты кандидатов на пост президента Украины.