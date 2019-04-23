Премьер Украины раскрыл подробности разговора с Зеленским
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, что позвонил победившему во втором туре президентских выборов Владимиру Зеленскому, чтобы поздравить его с победой, передает «112 Украина».
Также он сообщил, что поблагодарил действующего украинского лидера Петра Порошенко, не уточнив, за что именно.
«Я поблагодарил Петра Порошенко вчера, и, конечно, я имел телефонный разговор с новым президентом, избранным президентом Владимиром Зеленским», — сказал Гройсман.
Украинский премьер добавил, что поздравил Зеленского с победой.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил, почему президент России Владимир Путин не смотрел в прямом эфире дебаты кандидатов на пост президента Украины.