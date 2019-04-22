Кравчук охарактеризовал Зеленского
Первый резидент Украины Леонид Кравчук заявил, что одержавший победу во втором туре выборов Владимир Зеленский является «образованным, толерантным» человеком. Об этом он заявил в эфире NewsOne.
Он рассказал, что лично знаком с Зеленским и последний оставил у него «позитивное впечатление».
«Думаю, что у него вопросы дружбы с честью, достоинством, совестью достаточно корректные», — сказал Кравчук.
Он также выразил надежду, что Зеленский «сделает шаги», которые необходимы «украинскому народу».
Ранее Кравчук призвал Зеленского изменить отношение к Крыму.