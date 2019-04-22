Кравчук охарактеризовал Зеленского

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Первый резидент Украины Леонид Кравчук заявил, что одержавший победу во втором туре выборов Владимир Зеленский является «образованным, толерантным» человеком. Об этом он заявил в эфире NewsOne.

Он рассказал, что лично знаком с Зеленским и последний оставил у него «позитивное впечатление».

«Думаю, что у него вопросы дружбы с честью, достоинством, совестью достаточно корректные», — сказал Кравчук.

Он также выразил надежду, что Зеленский «сделает шаги», которые необходимы «украинскому народу».

Ранее Кравчук призвал Зеленского изменить отношение к Крыму.