В штабе Зеленского предложили свой вариант развития украинского языка

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Спикер избирательного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков рассказал о варианте развития украинского языка кандидата в президенты. Об этом сообщает «Украинская правда».

По его словам, украинский язык является единственным государственным языком в стране, однако его не надо пытаться насаждать насильственным путем.

«Методы должны быть стимулирующими, а не идти по методу кнута. Метод пряника дает больше эффективности, в этом вопросе в частности», — отметил Разумков.

Он также добавил, что Зеленский считает своей прерогативой развитие государственного языка.

Ранее сообщалось, что Порошенко решил подписать закон о языке до сложения полномочий.

Закон подразумевает использование только украинского языка органами государственной власти и местного самоуправления, учебными заведениями, больницами, а также в сфере обслуживания.

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