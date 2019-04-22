В штабе Зеленского предложили свой вариант развития украинского языка
Спикер избирательного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков рассказал о варианте развития украинского языка кандидата в президенты. Об этом сообщает «Украинская правда».
По его словам, украинский язык является единственным государственным языком в стране, однако его не надо пытаться насаждать насильственным путем.
«Методы должны быть стимулирующими, а не идти по методу кнута. Метод пряника дает больше эффективности, в этом вопросе в частности», — отметил Разумков.
Он также добавил, что Зеленский считает своей прерогативой развитие государственного языка.
Ранее сообщалось, что Порошенко решил подписать закон о языке до сложения полномочий.
Закон подразумевает использование только украинского языка органами государственной власти и местного самоуправления, учебными заведениями, больницами, а также в сфере обслуживания.
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