Зеленский увеличивает отрыв после обработки 90,25% протоколов
Кандидат в украинские лидеры Владимир Зеленский набирает 73,18% голосов после обработки 90,25% протоколов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ЦИК страны.
Отмечается, что до этого ни один кандидат в президенты этой страны не получал такой поддержки на выборах со стороны граждан.
В свою очередь, действующий глава страны смог набрать по результатам обработки 90,25% протоколов 24,49% голосов избирателей, уточняет агентство.
Ранее сообщалось, что десять стран поздравили Зеленского с победой на выборах президента Украины.
Также стала известна окончательная явка во втором туре выборов президента Украины.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.