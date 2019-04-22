Зеленский увеличивает отрыв после обработки 90,25% протоколов

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Кандидат в украинские лидеры Владимир Зеленский набирает 73,18% голосов после обработки 90,25% протоколов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ЦИК страны.

Отмечается, что до этого ни один кандидат в президенты этой страны не получал такой поддержки на выборах со стороны граждан.

В свою очередь, действующий глава страны смог набрать по результатам обработки 90,25% протоколов 24,49% голосов избирателей, уточняет агентство.

Ранее сообщалось, что десять стран поздравили Зеленского с победой на выборах президента Украины.

Также стала известна окончательная явка во втором туре выборов президента Украины.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.