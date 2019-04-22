Порошенко обгоняет Зеленского на выборах за рубежом

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Украинский лидер Петр Порошенко обгоняет кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на выборах в зарубежном избирательном округе после обработки 75,24% протоколов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинский ЦИК.

По данным агентства, за Порошенко отдали свои голоса 53,82% избирателей.

Как отмечается, Зеленский за рубежом набирает 44,75% голосов.

Ранее сообщалось, что Зеленский уверенно лидирует на выборах на Украине.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.