Порошенко обгоняет Зеленского на выборах за рубежом
Украинский лидер Петр Порошенко обгоняет кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на выборах в зарубежном избирательном округе после обработки 75,24% протоколов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинский ЦИК.
По данным агентства, за Порошенко отдали свои голоса 53,82% избирателей.
Как отмечается, Зеленский за рубежом набирает 44,75% голосов.
Ранее сообщалось, что Зеленский уверенно лидирует на выборах на Украине.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.