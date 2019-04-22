Зеленский уверенно лидирует на выборах на Украине
Кандидат в президент Украины Владимир Зеленский сохраняет лидерство на выборах после обработки 30,96% протоколов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинский ЦИК.
По данным агентства, за Зеленского свои голоса отдали 73,15% избирателей.
Как отмечается, украинский лидер Петр Порошенко набирает 24,5% голосов.
Ранее сообщалось, что ЦИК Украины отчитался о явке на президентских выборах.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.