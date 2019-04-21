Экзит-пол показал предпочтения украинских регионов
Экзит-пол «112 Украина» показал, как голосовали на выборах президента граждане в разных регионах страны.
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует во всех областях.
В западных областях за Зеленского проголосовали 56,4% избирателей, в центральных — 72,3%, в южных — 86%, восточных — 88%.
Действующий президент Украины Петр Порошенко проигрывает: на западе его поддержали 43,6%, в центре — 27,7%, на юге — 14%, в восточных областях — 12%.
Ранее на территории Украины в 20.00 мск закрылись избирательные участки на выборах президента страны.
Во втором туре участвуют действующий президент Петр Порошенко и Владимир Зеленский.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.