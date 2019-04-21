Зеленский объяснил свое нарушение
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил, зачем показал журналистам заполненный бюллетень, сообщает РИА «Новости»
Видео его беседы с представителями полиции опубликовано на YouTube.
По словам Зеленского, продемонстрировать бюллетень его попросили журналисты.
«Я не сориентировался и показал так», — сказал Зеленский.
Ранее были обнародованы новые данные по явке на выборах президента Украины.
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