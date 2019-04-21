Джулиани не видит ничего плохого в получении от россиян информации штабом Трампа

Адвокат президента США Рудольф Джулиани не увидел ничего плохого в получении информации от россиян в ходе предвыборной кампании Дональда Трампа, передает CNN.

По его мнению, все зависит от того, откуда идет информация и каким образом она добыта.

Он добавил, что получение информации от России не является преступлением.

Ранее Рудольф Джулиани в эфире CNN призвал американский телеканал принести извинения за доставленные «мучения» американскому лидеру Дональду Трампу в течение двух лет «российского дела».