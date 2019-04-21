Толпа людей напала на лидера оппозиции в Турции

В пригороде Анкары совершено нападение на лидера оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемаля Кылычдароглу, передает NTV.

Кылычдароглу прибыл для участия в церемонии похорон погибшего военнослужащего, где на него напала толпа людей.

Силы безопасности отвезли Киличдароглу в соседний дом, который был окружен недовольными.

В итоге через 1,5 часа его эвакуировали в «безопасное место» с помощью бронетехники.

По данным телеканала, в ходе инцидента оппозиционер не пострадал.

Прокуратура Анкары уже возбудила дело по факту произошедшего.