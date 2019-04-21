Родители Зеленского проголосовали на выборах

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Родители кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, Александр Семенович и Римма Владимировна, проголосовали на выборах, передает УНИАН.

Они отдали свои голоса на 493-м участке в Кривом Роге.

«Я думаю, что все будет хорошо. Я думаю, что не только нам будет хорошо. И в Украине тоже», — рассказали родители Зеленского.

Ранее Зеленский нарушил закон во время голосования.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Сегодня проходит второй тур выборов.

«Газета.Ru» следит за украинскими выборами в режиме онлайн.