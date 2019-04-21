Представитель штаба Зеленского назвал его новым президентом

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Представитель команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков дал понять, что шоумен станет главой государства. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Новый президент — новые правила. Все должны жить по закону! Зеленскому вручают протокол об административном нарушении за то, что показал бюллетень», — отметил Разумков.

Ранее сообщалось, что Зеленского наказали за публичную демонстрацию своего бюллетеня. Отмечается, что полиция решила выписать ему штраф.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Сегодня проходит второй тур выборов.

«Газета.Ru» следит за украинскими выборами в режиме онлайн.