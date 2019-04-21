Зеленского наказали за демонстрацию заполненного бюллетеня

Кандидата в украинские президенты Владимира Зеленского наказали за публичную демонстрацию своего бюллетеня. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на штаб Зеленского.

До этого стало известно, что кандидат после голосования рассказал о «чудесном утре» с кофе, детьми и песни Эминема, а также продемонстрировал журналистам свой бюллетень для голосования.

Отмечается, что полиция решила за это выписать ему штраф.

«Сейчас приехала полиция к Зеленскому, составляют акт правонарушения за то, что он показал бюллетень», — заявили в штабе Зеленского.

Команда кандидата отметила, что кандидат в ближайшее время оплатит штраф.

Ранее сообщалось, что Зеленский нарушил закон во время голосования.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Сегодня проходит второй тур выборов.

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