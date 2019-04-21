Первый экзит-пол с выборов президента опубликовали украинские журналисты

В сети появился первый экзит-пол с выборов президента Украины. Об этом сообщает главред украинского издания lb.ua Соня Кошкина в телеграм-канале со ссылкой на данные ЦИК страны.

По последним данным, явка составила 17,8%. А больше всего голосующих избирателей зафиксировали из центральной части страны, заявила Кошкина.

Журналистка раскрыла и первые «подпольные» цифры президентской гонки.

По данным на 11.00 соотношение голосов было 75,8% на 24,2%.

«Они вполне прогнозируемые», — добавила Кошкина.

Ранее сообщалось, что явка на востоке Украины вдвое превышает явку на западе.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Сегодня проходит второй тур выборов.

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