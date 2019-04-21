Порошенко перед голосованием посетил литургию

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Действующий президент Украины Петр Порошенко посетил в день выборов литургию в Михайловском соборе в Киеве. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, он пришел на литургию со своей женой Марией и детьми.

«Божественная литургия по случаю праздника входа Господня в Иерусалим», — отметил Порошенко.

Он также поздравил всех верующих с праздником.

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл на избирательный участок на Украине.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.

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