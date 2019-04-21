The Times: консерваторы призовут Мэй уйти в отставку
Глава руководящего комитета Консервативной партии Великобритании Грэм Брэди намерен потребовать во вторник, 23 апреля, чтобы премьер-министр Тереза Мэй ушла в отставку. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники.
Иначе, по данным издания, члены парламента вновь обсудят вопрос о выражении главе правительства вотума недоверия.
Как отмечается, на настоящий момент уже 70% парламентского состава негативно настроены к Мэй из-за ситуации с Brexit.
Ранее сообщалось, что лидеры ЕС договорились отложить Brexit до 31 октября.