The Times: консерваторы призовут Мэй уйти в отставку

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Глава руководящего комитета Консервативной партии Великобритании Грэм Брэди намерен потребовать во вторник, 23 апреля, чтобы премьер-министр Тереза Мэй ушла в отставку. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники.

Иначе, по данным издания, члены парламента вновь обсудят вопрос о выражении главе правительства вотума недоверия.

Как отмечается, на настоящий момент уже 70% парламентского состава негативно настроены к Мэй из-за ситуации с Brexit.

Ранее сообщалось, что лидеры ЕС договорились отложить Brexit до 31 октября.