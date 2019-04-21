В Северной Македонии выбирают президента

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В Северной Македонии начался первый тур выборов нового президента страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, на должность главы государства претендуют три кандидата. Мандат действующего президента страны Георге Иванова заканчивается 12 мая.

Среди кандидатов на пост президента — представитель правящей коалиции 55-летний Стево Пендаровски, который выступает за интеграцию страны в ЕС и НАТО, член оппозиционной партии VMRO-DPMNE 64-летняя Гордана Силяновска-Давкова, которая не поддерживает соглашение с Грецией о переименовании страны, а также представитель албанских оппозиционных партий 59-летний Блерим Река, который призвал к равенству между гражданами и необходимости ускорения реформ.

Уточняется, что уже в первом туре может определиться победитель, если один из кандидатов наберет 50% плюс один голос от общего числа зарегистрированных избирателей.

Однако, если понадобится, на 5 мая запланирован второй тур выборов.

Ранее сообщалось, что Северная Македония продлила безвизовый въезд для граждан России.