На Украине начались выборы президента

Избирательные участки для голосования во втором туре президентских выборов открылись на Украине, сообщает РИА «Новости».

Участки будут работать с 8.00 до 20.00 (совпадает с мск).

Во втором туре участвуют действующий президент Петр Порошенко и Владимир Зеленский.

Ранее суд Киева принял решение не снимать кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с выборов.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%