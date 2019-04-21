Началось голосование на выборах президента Украины за границей

В Австралии открылся первый избирательный участок для голосования во втором туре украинских президентских выборов, сообщает УНИАН.

Участок расположен в посольстве Украины в Австралии.

Участок открылся в 8:00 по местному времени (23:00 по киевскому времени 20 апреля). В первом туре здесь проголосовали 125 избирателей.

Ранее суд Киева принял решение не снимать кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с выборов.

Уточняется, что суд не нашел в действиях Зеленского признаков «подкупа избирателей» или «предвыборной агитации».