Порошенко готов «принять меры» против связки «Коломойский — Зеленский»

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Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что его беспокоит связка «Коломойский — Зеленский» и что он готов «принять меры» против этой связки. Об этом сообщают «Украинские новости».

Как отмечается, об этом Порошенко сказал в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

«Нам необходимо сегодня принять все необходимые меры, чтобы не допустить реванш и возвращение или ограбление государства олигархами, которые сейчас пребывают за границей», — подчеркнул Порошенко.

Он также призвал секретаря СНБО Александра Турчинова скоординировать все органы государственной власти и защитить интересы украинского народа.

Ранее олигарх Игорь Коломойский заявил, что Порошенко является его марионеткой и что в последний месяц своих полномочий он будет делать все, чтобы искупить вину.