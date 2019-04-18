Порошенко готов «принять меры» против связки «Коломойский — Зеленский»
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что его беспокоит связка «Коломойский — Зеленский» и что он готов «принять меры» против этой связки. Об этом сообщают «Украинские новости».
Как отмечается, об этом Порошенко сказал в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
«Нам необходимо сегодня принять все необходимые меры, чтобы не допустить реванш и возвращение или ограбление государства олигархами, которые сейчас пребывают за границей», — подчеркнул Порошенко.
Он также призвал секретаря СНБО Александра Турчинова скоординировать все органы государственной власти и защитить интересы украинского народа.
Ранее олигарх Игорь Коломойский заявил, что Порошенко является его марионеткой и что в последний месяц своих полномочий он будет делать все, чтобы искупить вину.