Россия вмешивалась в американские выборы, заявил генпрокурор США

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Генеральный прокурор США Уильям Барр, представляя полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам расследования «российского дела» заявил, что «российские агенты» вмешивались в выборы американского президента в 2016 году. Об этом он сообщил на пресс-конференции, трансляцию которой ведет CNN.

Однако Барр уточнил, что эти люди не были связаны ни с президентом США Дональдом Трампом, ни с его штабом.

Ранее сообщалось, что генпрокурор США подтвердил отсутствие сговора Трампа с Россией.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию презентации доклада.

Роберт Мюллер завершил 22-месячное расследование вмешательства в президентские выборы 2016 года в прошлом месяце. После этого генеральный прокурор Уильям Барр предоставил четырехстраничное резюме доклада по «российскому делу».