Кремль назвал сроки встречи Путина и Ким Чен Ына
Российский лидер Владимир Путин и его северокорейский коллега Ким Чен Ын встретятся во второй половине апреля, сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что Ким Чен Ын прибудет в Россию. Другие подробности встречи не приведены.
Ранее МИД подтвердил подготовку скорого визита Ким Чен Ына в Россию. Отмечалось, что северокорейский лидер может прибыть во Владивосток перед отлетом Путина на саммит «Один пояс-Один путь» 26-27 апреля. При этом источник в МИДе добавлял, что Ким Чен Ын «человек импульсивный» и поэтому не исключены «сюрпризы».
Также ранее южнокорейские СМИ сообщали, что Ким Чен Ын может приехать во Владивосток 23 апреля.