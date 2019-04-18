Кремль назвал сроки встречи Путина и Ким Чен Ына

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Российский лидер Владимир Путин и его северокорейский коллега Ким Чен Ын встретятся во второй половине апреля, сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что Ким Чен Ын прибудет в Россию. Другие подробности встречи не приведены.

Ранее МИД подтвердил подготовку скорого визита Ким Чен Ына в Россию. Отмечалось, что северокорейский лидер может прибыть во Владивосток перед отлетом Путина на саммит «Один пояс-Один путь» 26-27 апреля. При этом источник в МИДе добавлял, что Ким Чен Ын «человек импульсивный» и поэтому не исключены «сюрпризы».

Также ранее южнокорейские СМИ сообщали, что Ким Чен Ын может приехать во Владивосток 23 апреля.