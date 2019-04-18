Будет ли Путин смотреть дебаты Порошенко и Зеленского, рассказал Песков

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, собирается ли Владимир Путин смотреть дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам пресс-секретаря, о планах Путина в этом отношении ему ничего неизвестно. Песков заметил, то собирается выяснить, где можно будем посмотреть дебаты.

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«Любопытное, наверное, будет зрелище», — сказал Песков.

Ранее Зеленский объяснил редкие появления на публике.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Подсчет голосов в первом туре закончен. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.