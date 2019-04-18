Зеленский допустил роспуск Рады

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский исключил вероятность того, что нынешнему главе государства Петру Порошенко удастся создать большую фракцию в Раде и возглавить оппозицию. Об этом он сказал в интервью украинским СМИ.

По словам Зеленского, он не исключает досрочный роспуск парламента, однако про это еще нужно «думать». Шоумен подчеркнул, что есть определенные законодательные сроки, которые нужно соблюдать.

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«Если мы успеем в сроки за шесть месяцев до следующих выборов, когда мы имеем право распустить парламент… нам это выгодно», — сказал Зеленский.

Он добавил, что не намерен для этого нарушать закон.

Ранее Зеленский назвал Путина врагом.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Подсчет голосов в первом туре закончен. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.