Порошенко пообещал не унижать Зеленского

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Кандидат в украинские президенты Петр Порошенко пообещал не унижать и обижать другого кандидата Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

Порошенко отметил, что не собирается намеренно обижать Зеленского и унижать его.

«Я уважаю его как творческую личность», — признался Порошенко.

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Однако он подчеркнул, что существует некая угроза.

«Есть угроза слабости, некомпетентности и просто опасности для государства», — добавил Порошенко.

Ранее сообщалось, что Порошенко объявил время и место дебатов с Зеленским.

Штабы действующего президента Украины Петра Порошенко и кандидата в президенты Владимира Зеленского подписали трехстороннее соглашение с НСК «Олимпийский» об аренде стадиона для проведения дебатов.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Второй тур состоится 21 апреля.