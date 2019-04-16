МИД: Киев использует «керченский инцидент» во внутриполитических целях

Киев недобросовестно пытается использовать ситуацию вокруг провокации с участием украинских кораблей в Керченском проливе во внутриполитических целях. Об этом говорится в заявлении на сайте российского МИДа.

В заявлении подчеркивается, что Россия призывает Украину приступить к консультациям по данной ситуации вместо обращения с ходатайством о предписании временных мер в Международный трибунал по морскому праву.

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«Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения «керченского инцидента», в частности, в силу сделанных и Российской Федерацией, и Украиной оговорок о неприменимости предусмотренных Конвенцией 1982 года процедур в отношении отдельных категорий споров», — заявили в ведомстве.

Также в МИД отметили, что международное судебное разбирательство не должно мешать уголовному расследованию в России и предопределять его результаты.

Ранее сообщалось, что Киев обратился в международный трибунал по морскому праву для освобождения украинских моряков.

5 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование».

ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.