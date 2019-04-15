Мосгорсуд счел отстранение от должности Арашукова законным

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Мосгорсуд посчитал легитимным отстранение от должности сенатора Рауфа Арашукова. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации утром 30 января. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве.

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По мнению следствия, свою должность Арашуков мог бы использовать для давления на потерпевших и свидетелей.

Ранее Арашуков рассказал о «заговоре» против него и его семьи.