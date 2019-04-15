Штаб Зеленского предложил оплатить дебаты

Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявил о готовности оплатить из избирательного фонда половину стоимости проведения дебатов с Петром Порошенко, передает РИА «Новости».

Об этом рассказал представитель штаба Дмитрий Разумков.

«Мы готовы оплатить свою часть — половину проведения данного мероприятия из фонда кандидата в президенты Владимира Александровича Зеленского», — сказал он.

Также Разумков прокомментировал заявление представителей штаба Порошенко о готовности оплатить вторую половину расходов на дебаты. Он считает, что это было бы «правильно, разумно и экономно для государственного бюджета».