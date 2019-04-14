Асад сделал заявление об Ираке

Президент Сирии Башар Асад оценил сотрудничество с Ираком, передает РИА «Новости».

Отмечается, что Асад в Дамаске встретился с советником по национальной безопасности Ирака Фалиха аль-Файяда.

Президент Сирии заявил о важности сотрудничества стран для борьбы с врагами.

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По словам сирийского президента, судьбу региона в итоге решает лишь его население вне зависимости от размера вызовов, грозящих ему.

Асад подчеркнул важность укрепления отношений двух стран для завершения борьбы с «очагом терроризма» и устранения различных препятствий, стоящих перед Сирией и Ираком.